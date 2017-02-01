РФ: Киев перепутал обстрел с сигнальным пистолетом

 

Фото: Минобороны Украины

В штабе российского Черноморского Флота заявили, что не обстреливали украинский военно-транспортный самолет Ан-26, а подали четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета, передает РИА Новости.

Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета, которые велся стрелковым оружем из буровых вышек, контролируемых Черноморнефтегазом. Министр обороны заявил, что на корпусе самолета видны 3-сантиметровые пулевые отверстия

«Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь.

Сегодня утром в период 11.30 – 12.00 украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море», - сказал представитель Черноморского Флота.

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«Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», - заявили в ЧФ РФ.

Отметим, что в Черноморнефтегазе, откуда и велся огонь по заявлению украинской стороны, заявили, что «первый раз» слышат об обстреле украинского самолета.

Также напомним, что в Военно-морских силах Украины заявили, что продолжат полеты над буровыми вышками в Черном море несмотря на обстрел.

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