В США ракета из истребителя убила человека

F-16. Фото: REUTERS/Scanpix

Во время учений на авиабазе в штате Нью-Мексико пара истребителей F-16 выпустили ракеты, в результате чего погиб военнослужащий, передает телеканал Fox News со ссылкой на чиновников. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ВВС.