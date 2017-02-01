В США ракета из истребителя убила человека

F-16
 

F-16. Фото: REUTERS/Scanpix

Во время учений на авиабазе в штате Нью-Мексико пара истребителей F-16 выпустили ракеты, в результате чего погиб военнослужащий, передает телеканал Fox News со ссылкой на чиновников. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ВВС.

Сообщается, что это произошло в ночь на 1 февраля. Еще один человек в результате случившегося был ранен. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Телеканал также отметил, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Air Force base: 1 killed, 1 injured in New Mexico training

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