В Эстонии грипп убил уже больше 20 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

По данным девяти больниц, переданным Департаменту здоровья, из-за вызванных гриппом осложнений в Эстонии в этом сезоне умерли уже 23 человека. Один из погибших - семимесячный ребенок, остальным более 65 лет.

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Все скончавшиеся от осложнений люди входили в группу риска, никто из них не был вакцинирован. Главным фактором риска являлся возраст и хронические заболевания.

По уточненным данным фонда Э-здоровья, с начала сезона были госпитализированы 706 пациентов, почти 50 процентов из них были в возрасте выше 65 лет. 17 процентов составили люди трудоспособного возраста. Дети до четырех лет составили 22 процента.

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По данным девяти больниц, с начала сезона в интенсивной помощи из-за гриппа нуждались 69 человек, двое из них - дети, не достигшие четырехлетнего возраста, один ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, 14 человек в возрасте от 18 до 64, оставшиеся 52 были старше 65 лет.

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