Ситуация в Авдеевке: Трампа держат в курсе

 

Фото: AP/Scanpix

Американскому президенту Дональду Трампу докладывают о ситуации, которая разворачивается на Донбассе, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Fox News.

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«Президента держат в курсе. Для этого есть совет национальной безопасности, команда по национальной безопасности», - сказал Спайсер.

По его словам, в Белом Доме сообщат, если получат новые данные о ситуации.

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Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о том, «чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет», учитывая то, что новая администрация США только приступила к работе.

Отметим, реакция США на бои в Авдеевке, которые не утихают четвертые сутки, удивила своей мягкостью.

Также напомним, что в Кремле бои в Авдеевке назвали поводом для возобновления диалога между США и Россией.

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