Трамп заподозрил Иран в захвате контроля над Ираком

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «все больше и больше» захватывает контроль над Ираком.

«Иран стремительно захватывает Ирак, даже после того, как США потратили здесь три триллиона долларов. Это давно очевидно!» — написал он в своем Twitter.

Ранее в Конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях против Ирана. Белый дом назвал «дестабилизирующей деятельностью» последние испытаниям баллистических ракет в этой стране.

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Власти Ирана имеет влияние на Ирак, поскольку значительную часть иракского населения составляют шииты. США, в свою очередь, после исламской революции 1979 года считают Иран соперником и негативно реагируют на усиление его влияния в регионе.

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