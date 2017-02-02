Трамп заподозрил Иран в захвате контроля над Ираком

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «все больше и больше» захватывает контроль над Ираком.

«Иран стремительно захватывает Ирак, даже после того, как США потратили здесь три триллиона долларов. Это давно очевидно!» — написал он в своем Twitter.

Ранее в Конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях против Ирана. Белый дом назвал «дестабилизирующей деятельностью» последние испытаниям баллистических ракет в этой стране.

Реклама

Власти Ирана имеет влияние на Ирак, поскольку значительную часть иракского населения составляют шииты. США, в свою очередь, после исламской революции 1979 года считают Иран соперником и негативно реагируют на усиление его влияния в регионе.

Еще по этой теме