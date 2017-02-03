Велосипедистов в Барселоне хотят регистрировать как водителей машин

Омбудсмен Барселоны Мария Ассумсьо Вила направила в городскую администрацию предложение о регистрации велосипедов в службе дорожного движения с выдачей им идентификационных номеров, как автомобилям. Кроме того, она предложила ввести обязательную страховку для велосипедистов по категории «причинение вреда третьим лицам» - точно так же, как это делают водители машин, передает «Испания по-русски».

Автор идеи ссылается на то, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов в каталонской столице в 2016 году достигло цифры 812, что на 19,4% больше, чем в 2015 году. Показатели аварийности с участием велосипедов растут постоянно на протяжении многих лет: например, в 2011 году было зафиксировано 523 таких происшествия, в 2012-м - 677, в 2013-м - 609, в 2014-м - 672, в 2015-м - 681. При этом в 2015 году не погиб ни один велосипедист, а в 2016-м насмерть разбились трое.

По мысли омбудсмена,

регистрация велосипедов будет дисциплинировать их хозяев, а страховка усилит у них чувство ответственности на дороге.

Пока же, кто бы ни был виноват в ДТП - велосипедист или водитель автомобиля, за все платит страховая компания последнего. В случае вины велосипедиста, правда, водитель машины не будет оштрафован и не потеряет пунктов в своем удостоверении на право управления.

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С критикой предложения Вилы уже выступила ассоциация в защиту велосипедистов ConBici, координаторы которой заявили, что такие меры лишь оттолкнут горожан и гостей города от этого вида транспорта. В ConBici считают, что количество ДТП с велосипедами слишком незначительно, что предпринимать жесткие шаги, пишет Aldia.cat.