Велосипедистов в Барселоне хотят регистрировать как водителей машин

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Омбудсмен Барселоны Мария Ассумсьо Вила направила в городскую администрацию предложение о регистрации велосипедов в службе дорожного движения с выдачей им идентификационных номеров, как автомобилям. Кроме того, она предложила ввести обязательную страховку для велосипедистов по категории «причинение вреда третьим лицам» - точно так же, как это делают водители машин, передает «Испания по-русски».

Автор идеи ссылается на то, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов в каталонской столице в 2016 году достигло цифры 812, что на 19,4% больше, чем в 2015 году. Показатели аварийности с участием велосипедов растут постоянно на протяжении многих лет: например, в 2011 году было зафиксировано 523 таких происшествия, в 2012-м - 677, в 2013-м - 609, в 2014-м - 672, в 2015-м - 681. При этом в 2015 году не погиб ни один велосипедист, а в 2016-м насмерть разбились трое.

По мысли омбудсмена,

регистрация велосипедов будет дисциплинировать их хозяев, а страховка усилит у них чувство ответственности на дороге.

Пока же, кто бы ни был виноват в ДТП - велосипедист или водитель автомобиля, за все платит страховая компания последнего. В случае вины велосипедиста, правда, водитель машины не будет оштрафован и не потеряет пунктов в своем удостоверении на право управления.

Реклама

С критикой предложения Вилы уже выступила ассоциация в защиту велосипедистов ConBici, координаторы которой заявили, что такие меры лишь оттолкнут горожан и гостей города от этого вида транспорта. В ConBici считают, что количество ДТП с велосипедами слишком незначительно, что предпринимать жесткие шаги, пишет Aldia.cat.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 700 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Определены лучшие продукты – источники молодящего коллагена Wo&Men

Определены лучшие продукты – источники молодящего коллагена

Кончаловский о дочке Маше: я ошибался Showbiz

Кончаловский о дочке Маше: я ошибался

Что на самом деле происходит в семье Брежневой и Меладзе Showbiz

Что на самом деле происходит в семье Брежневой и Меладзе

Мужской взгляд: как скоро девушке стоит соглашаться на секс Wo&Men

Мужской взгляд: как скоро девушке стоит соглашаться на секс

Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году Hi-Tech

Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году

Испания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 