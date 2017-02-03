Шварценеггер предложил Трампу отдать ему свой пост

Перед этим американский президент заявил, что когда он был ведущим телешоу, то рейтинги были выше, чем у Шварценеггера.

Бывший губернатор штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, передает The Hill.

Ранее Трамп заявил, что он был успешен в роли ведущего в телешоу Подмастерье-знаменитость и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего. Республиканец также в шутку призвал «помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу».

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В свою очередь

Шварценеггер предложил Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.

«Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова», - заявил актер.

Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором отметил, что «Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента».

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