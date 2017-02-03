США могут дать военный ответ на ракетные испытания Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает вариантов военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты.
«Возможны все варианты», — приводит агентство Reuters слова Трампа, отвечавшего на вопрос о возможности соответствующей реакции.
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер также заявил, что администрация США не оставит без ответа провокационные действия со стороны Ирана.
В ходе брифинга Спайсер отметил,
что советник президента США по национальной безопасности выступил накануне «с предупреждением для того, чтобы Иран понял, что они получили официальное предупреждение и их действия не останутся без ответа».
При этом представитель Белого дома не стал уточнять, какие именно варианты действий рассматривает Вашингтон. Он пообещал поделиться с прессой «дополнительной информацией по этому поводу», когда она появится.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Белый дом «официально предупреждает» Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам,
пуск противоречит резолюции СБ ООН 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.
Он также обвинил Иран в создании угрозы американским кораблям.
Сообщалось, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.Еще по этой теме