США могут дать военный ответ на ракетные испытания Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает вариантов военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты.

«Возможны все варианты», — приводит агентство Reuters слова Трампа, отвечавшего на вопрос о возможности соответствующей реакции.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер также заявил, что администрация США не оставит без ответа провокационные действия со стороны Ирана.

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В ходе брифинга Спайсер отметил,

что советник президента США по национальной безопасности выступил накануне «с предупреждением для того, чтобы Иран понял, что они получили официальное предупреждение и их действия не останутся без ответа».

При этом представитель Белого дома не стал уточнять, какие именно варианты действий рассматривает Вашингтон. Он пообещал поделиться с прессой «дополнительной информацией по этому поводу», когда она появится.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Белый дом «официально предупреждает» Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам,

пуск противоречит резолюции СБ ООН 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.

Он также обвинил Иран в создании угрозы американским кораблям.

Сообщалось, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

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