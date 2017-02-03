Путин заявил о готовности РФ кредитовать строительство АЭС в Венгрии

Изменив условия соглашения, Россия готова профинансировать все 12,5 миллиарда евро, необходимые для строительства двух новых энергоблоков АЭС «Пакш-2» в Венгрии, заявил Путин.

Россия готова полностью профинансировать строительство атомной электростанции «Пакш-2» в объеме 12,5 миллиарда евро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 2 февраля в Будапеште на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Для этого, по его словам,

нужно изменить условия соглашения, заключенного в 2014 году.

Нынешнее соглашение предусматривает выдачу Россией Венгрии 10-миллиардного кредита, составляющего 80 процентов стоимости проекта. Решение о получении российским «Росатомом» контракта на строительство двух новых реакторов АЭС венгерские власти приняли, не проводя тендер.

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В ноябре прошлого го

да Еврокомиссия закрыла расследование по возможному нарушению Венгрией тендерного законодательства ЕС при выборе поставщика. В настоящее время Брюссель продолжает другое расследование в отношении Венгрии, касающееся источников финансирования строительства АЭС «Пакш-2»

. Еврокомиссия выясняет, реализуется ли проект на рыночных условиях или речь идет о государственной помощи.

Венгрия против санкций

Венгерские власти стремятся развивать экономические связи с Россией, несмотря на санкции ЕС, введенные после российской аннексии украинского полуострова Крым начала вооруженного конфликта в Донбассе. На встрече с Путиным Орбан осудил санкции ЕС в отношении РФ, назвав их «модой на антироссийскую политику». Путина в Будапеште сопровождали министры энергетики, экономики, промышленности и торговли.

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