Число протестующих в Румынии достигло 200 тысяч человек

Около 200 тыс. граждан Румынии, не согласных с изменениями Уголовного кодекса и решением правительства об амнистии, вышли на улицы в третий день антиправительственных протестов, сообщают местные СМИ.

Как передает портал Digi24, протесты проходят во многих городах страны — Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и др. Однако самая масштабная манифестация отмечена в столице, где перед зданием кабмина на Площади победы протестуют более 80 тысяч граждан. Манифестанты скандируют «Воры!», «Отставка!».

Для обеспечения общественного порядка перед зданием правительства выстроились кордоны полиции. Сообщается, что движение по некоторым улицам столицы затруднено.

Манифестация проходит мирно.

По данным агентства Mediafax, двое протестующих пытались пронести на площадь пиротехнику. Их доставили на допрос.

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Недовольство граждан Румынии утверждением поправок в Уголовный кодекс и постановлением об амнистии вылилось в крупнейшие за последние 25 лет протесты, которые первоначально носили мирный характер. Однако в ночь на четверг

произошли столкновения между полицией и манифестантами, среди которых были и провокаторы. В ходе беспорядков пострадали четыре человека.

Граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников. Против инициативы кабмина выступил и президент страны Клаус Йоханнис.

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил в четверг, что не собирается отменять принятые ранее правительством страны поправки, которые вызвали многотысячные протесты, а также критику как в государстве, так со стороны международного сообщества.

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