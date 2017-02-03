Раскрыт секрет волос Дональда Трампа

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Личный доктор президента Дональда Трампа, Гарольд Борнштейн, в серии интервью раскрыл некоторые секреты самого могущественного человека планеты.


Борнштейн работает с Трампом 37 лет. По его словам, 70-летний президент принимает постоянно три лекарства - финастерид, стимулирующий рост волос, антибиотики против кожной болезни розацеа и статин из-за повышенного уровня холестерина. Борнштейн также дает Трампу немного аспирина для снижения риска сердечного приступа.

Доктор утверждает, что волосы Трампа - собственные. Борнштейн говорит: «Все волосы - его. У меня тоже - все волосы мои». Применение финестерида, который также используется для лечения простаты, объясняет очень низкое содержание у Трампа антигена рака простаты, PSA.

Борнштейн, владелец частной клиники в Манхеттене, является личным врачом Трампа с 1980 года.

Доктор Борнштейн впервые попал в фокус внимания прессы в декабре прошлого года, когда впервые выступил с заявлением о состоянии здоровья Трампа. Тогда он заявил: «Я могу безоговорочно признать, что если мистера Трампа выберут, он будет самым здоровым президентом в истории».


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