Суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах

Судья округа Монтгомери штата Мэриленд отклонил иск супруги президента США Дональда Трампа Меланьи на $150 млн к британскому изданию Daily Mail, который был подан из-за статьи о том, что нынешняя первая леди в 90-е годы работала в сфере эскорт-услуг, сообщает Buzzfeed.
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Причиной отказа в рассмотрении иска является то, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых так или иначе фигурирует какая-либо иностранная компания. Источник из окружения первой леди заявил, что она намерена подать иск в суд Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что газета Daily Mail удалила материал, в котором сообщалось о якобы работе словенской модели Меланьи в эскорт-агентстве в Нью-Йорке в 90-е годы.