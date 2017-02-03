Суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах

Судья округа Монтгомери штата Мэриленд отклонил иск супруги президента США Дональда Трампа Меланьи на $150 млн к британскому изданию Daily Mail, который был подан из-за статьи о том, что нынешняя первая леди в 90-е годы работала в сфере эскорт-услуг, сообщает Buzzfeed.

Причиной отказа в рассмотрении иска является то, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых так или иначе фигурирует какая-либо иностранная компания. Источник из окружения первой леди заявил, что она намерена подать иск в суд Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что газета Daily Mail удалила материал, в котором сообщалось о якобы работе словенской модели Меланьи в эскорт-агентстве в Нью-Йорке в 90-е годы.