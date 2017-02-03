На месте взрыва в Донецке засняли огонь из Градов

В районе Мотеля в Донецке, где вечером 2 февраля произошел взрыв, камера зафиксировала, как с черты города ведется огонь из Градов. Видео у себя на странице в Facebook выложил журналист Денис Казанский.

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«Цинично вызывают ответку по гражданским. Чем больше погибнет - тем для них лучше. Завтра всем в очередной раз расскажут, как вероломные каратели без всякого повода обстреливают дома простых дончан», - написал Казанский.

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Напомним, вечером 2 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв. Пользователи в Сети утверждали, что прилетел снаряд Точки У.

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