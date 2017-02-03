Французская полиция начала обыск в здании Сената страны

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Французские полицейские приступили к обыску в здании Люксембургского дворца, где заседает Сенат страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник в парламенте.

Стражи порядка изымают все документы, связанные с детьми кандидата в президенты Франсуа Фийона. Как пояснил источник, их подозревают в том, что они получили крупную сумму денег за фиктивную работу. Фийон, по данным полиции, в бытность сенатором (2005-2007 годы) взял на работу сына Шарля и дочь Мари. Следователи полагают, что никаких обязанностей они не выполняли, просто получая деньги. В общей сложности им было выплачено 84 тысячи евро (более 90 тысяч долларов).

Во вторник, 31 января, аналогичные обыски прошли в здании нижней палаты парламента Франции (Национального собрания).

В тот раз под подозрение попала жена кандидата в президенты — Пенелопа Фийон. Это был шестой обыск за время существования Пятой республики (с 1958 года). Следователи пытались найти доказательства того, что Пенелопа Фийон числилась в качестве помощника собственного мужа в его бытность депутатом, не исполняя никаких обязанностей и получив в общей сложности 500 тысяч евро. Еще 300 тысяч, по данным следствия, она получила по схожей схеме за предыдущие годы.

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Франсуа Фийон — кандидат на пост президента от правой партии «Республиканцы» на выборах в апреле-мае 2017 года. Согласно опросам общественного мнения, еще недавно вместе с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен он проходил во второй тур выборов. Однако на фоне финансового скандала, связанного с супругой и детьми, уровень доверия к нему стремительно падает.


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