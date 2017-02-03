Туристы нашли в Лондоне 700-летний бюст Трампа

В одной из церквей в Англии обнаружили скульптуру с лицом президента США Дональда Трампа, сообщает Лайф со ссылкой на местное издание The Nottingham Post.

Эту деталь заметили ещё до того, как Трамп стал президентом: на сходство лиц обратили внимание туристы из Лондона. Теперь скульптура пользуется необычной популярностью из-за своего сходства с президентом Соединённых Штатов.

При этом местный священник рассказал, что раньше не обращал на это сходство внимания. Он заметил, что такой портрет XIV века может польстить Трампу, но добавил, что, впрочем, расположена скульптура не среди изображений королей и королев.

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