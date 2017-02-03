Bellingcat: Сепаратисты ДНР используют местных жителей в качестве живого щита

Эксперты группы Bellingcat обвинили сепаратистов из ДНР в ракетных обстрелах из жилых районов Донецка и в использовании местных жителей в качестве живого щита.

Пророссийские сепаратисты в Донбассе ведут обстрелы по украинским войскам из жилых кварталов в восточной части Донецка. Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat.

Как пишут эксперты группы со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, 31 января на востоке страны было зафиксировано рекордное число взрывов за всю историю наблюдений за конфликтом в Донбассе.

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В этот день, указано в документе, сепаратисты запустили в районе Донецка не менее 100 ракет из реактивных систем залпового огня «Град», при этом как минимум половина этих пусков была произведена из жилых кварталов на востоке Донецка и вблизи гипермаркета «Ашан». В этой же местности находятся Донецкая объездная дорога и онкологическая больница.

«Свежие спутниковые снимки и свидетельства очевидцев подтверждают геолокацию, с помощью которой удалось установить места пусков «Градов» сепаратистов», - пишут авторы расследования. В документе также размещены шесть видеосюжетов, снятых 31 января и 1 февраля, на которых видны пуски «Градов» из Донецка. Все шесть видео удалось геолоцировать: они сняты в районе все того же гипермаркета «Ашан».

Сепаратисты прикрываются местными жителями

«Положение мест пуска в глубине территории так называемой «ДНР», а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки», - отмечается в материале. Любая контратака украинских войск подвергла бы риску жизни гражданских лиц, пишут эксперты Bellingcat.

Они также добавляют, что реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» установлены на машинах, которые могут передвигаться по бездорожью, так что для места запуска вполне можно было бы использовать другое место. Все это позволяет делать выводы, что сепаратисты так называемой «Донецкой народной республики» намеренно производили атаки из жилых районов, использовав местных жителей в качестве живого щита, заключают авторы расследования.

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