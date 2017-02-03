Пранкеры позвонили генсеку НАТО от имени Порошенко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Scanpix

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) «позвонили» генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Они пообщались с ним якобы от имени президента Украины Петра Порошенко.

«Наши американские партнеры сообщили мне, что наша страна может получить членство в НАТО в течение двух лет. Правда ли это?», - спросили пранкеры.

«Я думаю, что имеет место недоразумение. Сейчас для Украины главное – это реформы. Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам НАТО, выполнить все реформы и затем подать заявку на членство НАТО. До сих пор это не было сделано», - сказал генсек Североатлантического Альянса.

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