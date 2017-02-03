Минск задумался об увеличении срока безвиза для иностранцев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Белоруссия может увеличить срок безвизового пребывания иностранцев на ее территории, заявил глава МИД республики Владимир Макей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

«Мы решили пока не ломать систему, а идти постепенно, сначала договорились о том, что предложим нахождение иностранцев в течение пяти дней без визы», — сказал министр. По его словам, этого времени будет достаточно как для туристов, так и для зарубежных гостей, прибывших в Белоруссию с другими целями, в частности, по вопросам бизнеса.

«Но жизнь, как говорит президент, не стоит на месте, и,

если мы увидим, что этот режим заработал, то мы будем думать над тем, чтобы предложить более длительные периоды нахождения иностранцев в нашей стране»,

— добавил Макей.

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Он также рассказал и о «радикальных предложениях» по безвизовому режиму. К примеру, была высказана идея позволить оставаться в Белоруссии до 10-15 дней без соответствующей отметки в паспорте тем, кто приезжает в местные санатории. «Кстати, не секрет, что МИД выступал за такое более либеральное предложение», — подчеркнул Макей.

1 февраля руководство ФСБ приказало ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал этот шаг, заявив, что Россия таким образом нарушает межгосударственный договор.

В январе Лукашенко подписал указ, разрешающий гражданам 80 государств находиться на территории республики без визы до пяти дней. Нововведение коснулось всего Евросоюза, США, Бразилии, Японии и других стран. Указ должен вступить в силу в феврале.


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