Премьер Франции назвал нападение вблизи Лувра терактом

Расследование нападения на военнослужащего вблизи музея ведет следственная группа по борьбе с террором. Прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в совершении теракта.

Нападение на военнослужащего в Париже вблизи музея Лувр было террористическим актом. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил премьер-министр страны Бернар Казнёв. По его словам, «атака определенно носила террористический характер».

Расследование нападения ведет следственная группа по борьбе с терроризмом. В ходе следствия полиция задержала еще одного человека. По словам официального представителя министерства внутренних дел Пьера-Анри Бранде, «задержанный находился в непосредственной близости от места происшествия». Следственным органом предстоит выяснить, связан ли задержанный со злоумышленником, совершившим нападение на военнослужащего. Министерство внутренних дел обратилось с просьбой к СМИ воздержаться от поспешных выводов относительно мотивов нападавшего.

Реклама

Ранее французская прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по подозрению в совершении террористического акта. Возглас злоумышленника «Аллах акбар!» при совершении атаки позволяет допустить эту версию, заявил Бранде. Личность нападавшего пока еще не установлена.

Нападение на солдата военного патруля, охранявшего вход в музей Лувр, произошло в пятницу, 3 февраля. Неизвестный злоумышленник набросился с ножом на патрульного при попытке проверить содержимое его рюкзака. Военнослужащий открыл огонь и тяжело ранил нападавшего. По данным полиции, злоумышленник получил пять пулевых ранений, одно из них - в живот, и в критическом состоянии был доставлен в госпиталь недалеко от Лувра. Второй патрульный был легко ранен.





































Aizvērt В Лувре военный открыл огонь по человеку с мачете AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA AP/EPA/REUTERS/LETA







Еще по этой теме