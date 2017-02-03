Лукашенко прообщался с журналистами семь с половиной часов без перерыва

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил пресс-конференцию в Минске с представителями СМИ республики и других стран. Мероприятие длилось почти семь с половиной часов. Трансляцию общения главы государства с журналистами велась на сайте «БелТА».

Как отметило в анонсе агентство, мероприятие проходило «в уникальном формате под общим названием «Большой разговор с президентом»».

На пресс-конференции присутствовало несколько десятков корреспондентов различных медиа. Кроме того, на встречу с главой государства были приглашены эксперты, общественные и религиозные деятели.

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В ходе пресс-конференции Лукашенко сделал несколько резонансных заявлений.

В частности, он заявил, что Россия нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе с Белоруссией.

Вместе с тем в ответе на вопрос о перспективах отношений с Россией глава государства подчеркнул, что русские и белоруссы выросли в одной колыбели. «Россия — это святое», — добавил Лукашенко. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — также заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с 1994 года.


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