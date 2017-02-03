Массовое ДТП в Польше из 24 авто с пострадавшими

В юго-западной части Польши вблизи города Свидниця столкнулись 24 автомобиля. Трамвы получили пять человек.
Инцидент произошел вблизи города Свидниця.
Крупная авария началась с столкновения грузовика и легковушки, которые перегородили дорогу другим автомобилям.
В километре от места происшествия спустя полтора часа врезались еще пять машин из-за образовавшейся пробки.
Видео
Дорога на маршруте Жарув-Свиднице полностью заблокировали в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что в конце января в Польше из-за тумана столкнулись более 70 авто.Еще по этой теме