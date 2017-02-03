Массовое ДТП в Польше из 24 авто с пострадавшими

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В юго-западной части Польши вблизи города Свидниця столкнулись 24 автомобиля. Трамвы получили пять человек.

Инцидент произошел вблизи города Свидниця.

Крупная авария началась с столкновения грузовика и легковушки, которые перегородили дорогу другим автомобилям.

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В километре от места происшествия спустя полтора часа врезались еще пять машин из-за образовавшейся пробки.

Видео

Дорога на маршруте Жарув-Свиднице полностью заблокировали в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в конце января в Польше из-за тумана столкнулись более 70 авто.

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