Массовое ДТП в Польше из 24 авто с пострадавшими

В юго-западной части Польши вблизи города Свидниця столкнулись 24 автомобиля. Трамвы получили пять человек.

Инцидент произошел вблизи города Свидниця.

Крупная авария началась с столкновения грузовика и легковушки, которые перегородили дорогу другим автомобилям.

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В километре от места происшествия спустя полтора часа врезались еще пять машин из-за образовавшейся пробки.

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Дорога на маршруте Жарув-Свиднице полностью заблокировали в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в конце января в Польше из-за тумана столкнулись более 70 авто.

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