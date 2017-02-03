Эстония предлагает ужесточить санкции против России

Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии приняла решение ужесточить позицию против России в связи с ситуацией на Востоке Украины.

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«По единогласно одобренному предложению в позицию Эстонии на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 6 февраля, добавлен пункт о том, что Эстония осуждает эскалацию военной деятельности в Восточной Украине.

Санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений.

Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить», — говорится в решении парламентской комиссии.

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Там также отмечается, что «Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма».

«Позиции Эстонии отражают наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации.

В результате обострившегося военного конфликта за последние дни погибли десятки человек, сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине», — заявил председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Обострение ситуации в зоне конфликта в Донбассе началось 29 января, эскалация продолжается. Представители международных организаций призвали стороны прекратить огонь, однако пока ополченцам и украинским военным не удается установить «режим тишины».

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