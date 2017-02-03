Суд в США приостановил исполнение скандального указа Трампа‍ о мигрантах

Суд в американском городе Детройт (штат Мичиган) приостановил действие иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Такое решение приняла федеральный судья Виктория Робертс, передает Reuters.

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Таким образом, запрещается отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу. Изначально истец просил о постоянном судебном запрете на действие указа.

Ранее судья из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка разрешила иностранцам с действующей визой, которые уже приехали в Штаты и попали под действие указа, временно остаться в стране.

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27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Также сроком на 120 дней приостанавливается прием сирийских беженцев.

Трамп пояснил, что выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности в течение 90 дней.

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