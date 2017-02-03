СМИ: На военных у Лувра напал выходец из Египта

 

Фото: AP/Scanpix

На военный патруль у музея Лувр в Париже, предположительно, напал уроженец Египта 1988 года рождения.

Как передает телеканал LCI, речь может идти о 29-летнем мужчине по имени Абдалла. Узнать имя злоумышленника удалось благодаря мобильному телефону, который изъяли у нападавшего. Сейчас проводятся анализы ДНК и экспертиза отпечатков пальцев.

Издание Le Figaro уточняет, что мужчина прибыл во Францию 26 января из Дубая, где сделал туристическую визу для въезда в Шенгенскую зону.

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В пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военных рядом с Лувром.

В ответ военнослужащие открыли огонь. Нападавший был госпитализирован с тяжелым ранением в живот. Также пострадал один из военнослужащих.

Власти страны заявили, что нападение носит «террористический характер».

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