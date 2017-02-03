Олланд призвал западных партнеров согласовывать политику в отношении России

Президент Франции Франсуа Олланд призвал на Мальте западных партнеров согласовывать политику в отношении России и подтвердил в очередной раз свою позицию о связи антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений.

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Вытсупая в пятницу на пресс-конференции после завершения первой части саммита ЕС в Валлетте, Олланд отметил, что «Европа ведет диалог с Россией».

«Франция ведет диалог с Россией. Соединенные Штаты при новой администрации снова будут вести диалог с Россией.

Но и в этом мы должны согласовывать наши действия.

Прежде всего, в Европейском союзе, а затем между Европейским союзом и его партнерами, в частности, с Соединенными Штатами», — подчеркнул французский президент, слова которого приводит «Интерфакс-Украина».

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«И что касается случая Украины, позиция, которую занимает Европа и, которую я тоже разделяю, — я ее напоминал неоднократно, — в том, что санкции (против РФ — прим. ред.) связаны с реализацией Минских соглашений. И то, что происходит на Украине именно в данный момент, не соотносится с нашими целями, определенными, когда мы участвовали в рамках «нормандского формата» в переговорах, вылившихся в минские соглашения», — отметил глава французского государства.

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