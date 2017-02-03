Олланд призвал западных партнеров согласовывать политику в отношении России

Франсуа Олланд
 

Франсуа Олланд. Фото: AP/Scanpix

Президент Франции Франсуа Олланд призвал на Мальте западных партнеров согласовывать политику в отношении России и подтвердил в очередной раз свою позицию о связи антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений.

Еще по этой теме

Вытсупая в пятницу на пресс-конференции после завершения первой части саммита ЕС в Валлетте, Олланд отметил, что «Европа ведет диалог с Россией».

«Франция ведет диалог с Россией. Соединенные Штаты при новой администрации снова будут вести диалог с Россией.

Но и в этом мы должны согласовывать наши действия.

Прежде всего, в Европейском союзе, а затем между Европейским союзом и его партнерами, в частности, с Соединенными Штатами», — подчеркнул французский президент, слова которого приводит «Интерфакс-Украина».

Реклама

«И что касается случая Украины, позиция, которую занимает Европа и, которую я тоже разделяю, — я ее напоминал неоднократно, — в том, что санкции (против РФ — прим. ред.) связаны с реализацией Минских соглашений. И то, что происходит на Украине именно в данный момент, не соотносится с нашими целями, определенными, когда мы участвовали в рамках «нормандского формата» в переговорах, вылившихся в минские соглашения», — отметил глава французского государства.

Еще по этой теме
Вашингтон ослабил санкции против ФСБ России

Вашингтон ослабил санкции против ФСБ России

Белый дом: США не смягчили, а уточнили санкции против России

Белый дом: США не смягчили, а уточнили санкции против России

Минобороны Британии: Россия превращает «дезинформацию в оружие»

Минобороны Британии: Россия превращает «дезинформацию в оружие»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте Showbiz

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте

В МГУ разработали материал для самолетов будущего Hi-Tech

В МГУ разработали материал для самолетов будущего

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети» Showbiz

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой Wo&Men

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией Showbiz

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией

TVNET спрашивает

За последние полгода уезжал ли кто-то из ваших близких на ПМЖ в другую страну? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
http://alkoutlet.lv

Темы

 