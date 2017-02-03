Посольство России в Дамаске снова обстреляли из минометов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского МИД.

Отмечается, что огонь велся прицельно из района Джобар сирийской столицы, в котором «хозяйничают террористы».

«Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство.

Жертв нет, но нанесен материальный ущерб»,

— говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Реклама

До этого российское посольство в Дамаске неоднократно подвергалось нападениям. В частности, 29 декабря мина попала на территорию дипмиссии около входа в консульский отдел.

Она была выпущена из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Никто не пострадал.

Еще по этой теме
В Дамаске обстреляли посольство России

В Дамаске обстреляли посольство России

В Дамаске снова обстреляли российское посольство

В Дамаске снова обстреляли российское посольство


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR

reklama.vesti.lv

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети» Showbiz

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор Showbiz

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Сексуальный латвийский актер полностью обнажился для «Amoralle» Wo&Men

Сексуальный латвийский актер полностью обнажился для «Amoralle»

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном Wo&Men

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией Showbiz

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией

За рубежом

TVNET спрашивает

За последние полгода уезжал ли кто-то из ваших близких на ПМЖ в другую страну? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
http://alkoutlet.lv

Темы

 