Более 100 тысяч виз в США аннулированы после указа Трампа

Власти США аннулировали более 100 тыс. виз после подписания президентом Дональдом Трампом миграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран.

По информации издания The Washington Post, такую цифру озвучил юрист, представляющий интересы правительства на судебном процессе по недопуску в США двоих граждан Йемена.

Отмечается, что истцы, которые приходятся друг другу братьями, прилетели в Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса в субботу. В тот же день мужчин отправили в Эфиопию.

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При этом информации о том, сколько человек, имеющих американскую визу, не прошли погранконтроль в аэропорте имени Даллеса и были отправлены обратно, юрист не предоставил.

Указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» был подписан Трампом 27 января. В соответствии с указом, въезд в США на 90 дней приостанавливается для граждан семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана).

Ранее сегодня Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд коллективный иск. В организации утверждают, что де-факто указ повлияет на иммигрантов, которые уже проживают в США. Основными истцами выступают обладатели студенческой визы.

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