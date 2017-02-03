Нидерланды обвинили Россию в кибератаках

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Руководитель нидерландской разведки Роб Бертоле заявил, что хакеры из России, Китая и Ирана совршили сотни кибератак на сайт правительства Нидерландов за последние шесть месяцев.

Об этом он рассказал в интервью нидерландскому телевидению.

«Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что они (хакеры - ИФ) смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство», - добавил Бертоле.

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Он отметил, что российские хакеры, среди прочего, пытались получить доступ к секретным документам нидерландских властей.

В разведке также добавили, что целью кибератак стали не только голландское правительство, но и национальные компании.

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