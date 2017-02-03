Польша решила закупать норвежский газ вместо российского

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Польша диверсифицирует поставки российского газа поставками из Норвегии. Об этом сообщил «Нафтогаз» на своей странице в Facebook.

«Поляки переходят к активным действиям. Норвежский газ, который, вероятно, будет поступать в Польшу через Балтийскую трубу, поможет полякам, благодаря диверсификации, получить гарантии от политического газового давления», — говорится в сообщении.

По мнению «Нафтогаза», теперь Польша получит «альтернативного поставщика, который не зависит от России».

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«Польская инициатива полезна и для Украины — через Польшу мы сможем получить доступ к тому же норвежскому газу, а также сжиженному газу через польский терминал на Балтике», — отметили в украинской компании.

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