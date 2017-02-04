«СССР запросто расправится с жалкими армиями Запада» ЦРУ рассекретило документ 1949 года

В январе ЦРУ выложило в открытый доступ более 12 миллионов архивных документов, в том числе рассекреченных. Система позволяет искать документы по ключевым словам. Среди прочих интересных артефактов «Медуза» обнаружила в архиве отчет начала 1950-х годов о боеспособности советской армии и вооруженных сил стран Западной Европы, а также о возможном глобальном столкновении.

Мы публикуем перевод шестистраничного документа, в котором, в частности, говорится, что в войне с СССР бессмысленно надеяться на атомную бомбу, а сильнейшая армия Европы — у Швейцарии. Документ сопровожден комментариями доктора исторических наук, заведующим кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Владимира Печатнова: ученый считает, что отчет мог составить только безграмотный аналитик.

Оценка военной ситуации

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1. Военная мощь СССР

а) Сухопутные силы

Русская армия, насчитывающая в мирное время 200 дивизий и способная во время войны без труда развернуться до 475 дивизий, значительно превосходит все армии Запада. Ее мощь такова, что она способна одновременно вести наступления в Западной Европе (в Средиземноморье, на атлантическом побережье и в Скандинавии) и на Ближнем Востоке (в районе Суэца и Персидского залива). Более того, сильная группа (около 30 дивизий) пребывает в состоянии боевой готовности в Восточной Германии и Польше. Наступление может начаться в любой момент. Направлениями будут выбраны: побережье Атлантического океана от Нарвика до Бордо; район Средиземноморья, включая территорию Италии; и линия от Суэцкого канала до Персидского залива. Затем СССР может устремиться в Испанию и в Северную Африку.

Историк Владимир Печатнов: Авторство документа неясно, как и его внутриведомственное происхождение. ЦРУ (в тот период — его Управление докладов и оценок —Office of Reports and Estimates или ORE) занималось в основном оценками ситуации (estimates или assesments), не вникая в анализ конкретных военных операций, что было в ведении военных планировщиков Объединенного комитета начальников штабов. Здесь же оба этих подхода перемешаны, что очень странно.

б) Военно-морские силы

Военно-морской флот русских тяжело поддается оценке. Можно с уверенностью сказать, что ставка была сделана на подводные лодки. Сейчас в распоряжении Советов их от 200 до 300, а в ближайшем будущем могут появиться от 80 до 100 новых, современных подлодок. Подводные силы СССР находятся при этом в затруднительном положении по отношению к западным странам. Очевидно, их цель — иметь возможность быстро вырваться из Балтийского (между Данией и Швецией), Черного (через Дарданеллы) и Средиземного (через Суэцкий канал) морей. На сегодняшний день способность Советов вести подводную войну одновременно в разных районах по немецкому образцу выглядит сомнительной. Более того, у СССР нет ни предрасположенности к подобным операциям, ни опыта их проведения.

в) Военно-воздушные силы

Во время Второй мировой войны ВВС были для военной мощи русских чем-то вроде приемного ребенка, но с 1945 года они усилились. Первоочередной задачей было создание противовоздушной обороны (истребители и радары). Сейчас, имея около 4000 истребителей и хорошо спланированную радарную сеть, Советы значительно продвинулись на пути к боеготовности, и следует ожидать, что на случай нападения будет создана эффективная система ПВО.

Одновременно создаются тактические воздушные силы, в том числе воздушно-десантные войска. Без сомнения, советские ВВС могут обеспечить полную поддержку наземных операций, включая десантирование как посадочным способом, так и заброску парашютистов. Вторая задача — создание наступательного воздушного флота. Создание такого флота ведется, но на сегодняшний день русские еще не готовы к проведению масштабных воздушных операций — не хватает как материально-технических ресурсов, так и организационных ресурсов и опыта. Когда это состояние будет преодолено, спрогнозировать трудно. Логично заключить, что Советы делают все, что в их силах, чтобы сократить отставание от Запада в этой области.

г) Развитие атомного оружия

Насколько далеко СССР продвинулся в создании атомного оружия, неизвестно. Однако ясно, что атомное оружие у Советов есть, и они по достоинству оценили его значение. СССР будет стремиться развивать и производить ядерное оружие всеми доступными средствами.

Историк Владимир Печатнов: Документ составлен явно после появления в СССР атомной бомбы и начала войны в Корее (на которые в тексте есть прямые ссылки) — но до 1953 года, когда с развитием ядерной программы собирательное понятие «атомное оружие» (atomic weapons) вышло из употребления во внутренних документах.

2. Военная мощь Запада

а) Сухопутные силы

Армии Запада безнадежно проигрывают сухопутным войскам русских, и с момента окончания войны не было сделано почти ничего, чтобы это изменить

. Сильнейшей армией в Европе сейчас является швейцарская, и это о многом говорит! Расправиться с этими жалкими сухопутными силами для Советского Союза не составит ни малейшего труда. Русские могут дойти до Рейна за два дня, до Пиренеев — за две недели, потому что им даже не придется сражаться, можно будет просто маршировать. После войны немецких генералов часто клеймили за то, что они слишком хорошо готовились к войне. Надеемся, что после новой войны генералов Западной Европы не будут клеймить за то, что они слишком плохо подготовились к обороне.

б) Военно-морские силы

ВМС западных держав превосходят по силе советский военно-морской флот. Они полностью способны выполнять задачи в условиях войны. Более того, они могут не бояться русских подводных лодок — те не представляют значительной угрозы. Со временем эта ситуация может измениться.

в) Военно-воздушные силы

На сегодняшний день англо-американские ВВС очевидно превосходят ВВС СССР. У них есть три главных преимущества: превосходство в технике [пилотов], большой опыт проведения воздушных операций и стратегически выигрышное расположение в Европе и на Ближнем Востоке. Однако сохранение этих преимущество потребует от Запада значительных усилий, поскольку техническое отставание Советы уже начали наверстывать. Фактор опыта еще достаточно долго будет на стороне Запада. Однако самое важное — не утратить стратегического превосходства, потому что именно этот фактор может стать решающим в новой войне.

Все эти факты неизменны — на них не повлияет даже имеющееся у Запада атомное оружие. Само по себе атомное оружие не может решить исход войны. Несмотря на крайне высокую эффективность, это всего лишь один вид оружия из многих известных человечеству за историю войн. Пирровы слоны, первое огнестрельное оружие, заряжаемая с казенной части винтовка, танк, газы и ракеты — в разное время про каждый из этих видов вооружения казалось, что он станет решающим факторов в войне, но этого не происходило. В будущем результат будет достижим только путем координированного использования всех видов оружия.

Существует и другой вопрос: кто более уязвим для атомной бомбы — Россия или Америка? К сожалению, более уязвима Америка.

В Америке выше концентрация людей в больших городах, выше концентрация объектов промышленности и — этот фактор тоже необходимо учитывать — население более уязвимо для разрушительного удара. Считать, что Россию можно склонить к капитуляции только с помощью атомной бомбы — самообман.

Если на территории России не будет американских солдат, этот режим не сдастся — даже если погибнут миллионы его жителей. Россию можно только завоевать.

Историк Владимир Печатнов: Бросаются в глаза явные противоречия и даже нелепости. С одной стороны, говорится о беспомощности сухопутных сил Запада (если самая сильная армия — у маленькой Швейцарии!); с другой — автор призывает к сухопутному вторжению в Россию после ее атомных бомбардировок (Russia must be conquered!). Спрашивается — какими силами?

3. Военные выводы для Запада

На основании двусторонней оценки военных потенциалов мы можем прийти к следующим выводам для Запада.

а) Позиции, которые Запад удерживает на Ближнем Востоке и в Европе, необходимо удержать и в случае войны. Их утрата будет означать потерю важного преимущества при проведении воздушных операций. Потерю этих баз не удастся компенсировать другими сильными сторонами англо-американских ВВС, по крайней мере, на данный момент.

Когда русские дойдут до Атлантического океана, Средиземного моря и Суэцкого канала, под ударом окажутся также базы в Северной Африке, Испании и Англии. Осуществить вторжение на территорию, оккупированную к тому моменту СССР, станет значительно труднее, чем в 1944 году. Где и когда такое вторжение будет целесообразным, сказать трудно. В любом случае, не в ближайшие годы. Пока что СССР до предела наращивает оборону европейских и переднеазиатских рубежей, и оккупированные земли будут всегда использоваться для защиты самой России.

б) Главные стратегические районы, которые необходимо удерживать, — это Иран, Дарданеллы, фронт по реке Тальяменто, Альпы, Рейн, а также Дания и юг Швеции. Если Западу удастся сохранить эти ключевые позиции, он сможет защитить расположенные там авиабазы и одновременно сохранить позиции для контрнаступления. Оно может осуществляться «клещами» от района Альпы—Тальяменто до Дании в направлении Польши. Целью такого контрнаступления стало бы восстановление господства в Европе. Кроме того, оно позволило бы достичь более широкой цели — вторжения в Россию и ее последующего низвержения.

Историк Владимир Печатнов: План «контрнаступления» на СССР — «клещами» от Альп и Дании в «направлении Польши» описан довольно беспомощно. Еще более примитивно выглядит анализ «политических факторов» (ниже), который по своему уровню стоит гораздо ниже качественной продукции тогдашних ЦРУ и Госдепа. Достаточно сравнить его с уже опубликованными ключевыми документами примерно того же периода — планом «Дропшот» (конец 1949 года), Меморандумом СНБ-68 (апрель 1950 года) и докладом ORE «Оценка последствий советского обладания атомной бомбой для безопасности США» (апрель 1950 года, размещен на сайте ЦРУ в той же подборке рассекреченных документов этого ведомства).

в) Сохранение вышеназванных ключевых позиций возможно только путем целенаправленного планирования на ближайшее будущее. Таким образом, перед ВВС Запада ставится задача дополнительного совершенствования низового аппарата и устрашения СССР своей постоянной готовностью и превосходством — чтобы заставить Советы отказаться от превентивной войны. Для планирования и организации наземной обороны потребуется время. Готовить эту оборону нужно совсем не так, как это делалось до сих пор. В рамках общего планирования, у каждой европейской страны должны быть собственные задачи (например, фронт по Тальяменто у Италии, по Рейну — у Франции). Каждая из стран должна получать по программе американской военной помощи только то вооружение, которое имеет первостепенное значение для выполнения этих задач. И, самое главное, необходим строжайший контроль со стороны США. В противном случае план не сработает.

г) Америка сегодня находится в принципиально ином положении, чем в 1916 и 1941 годах. С первого дня новой войны на окажется на передовой. У нее не будет возможности ждать, пока военная промышленность начнет работать в полную силу. С первого же дня ей придется задействовать всю свою военную мощь. Таким образом, задача нанесения решающего удара падает на военно-воздушные силы, причем особая роль в этом отводится атомному оружию.

4. Политические факторы

Небольшое исследование военной ситуации, приведенное выше, было бы неполным без беглой оценки политической ситуации в Европе. Именно она является ключом к ответу на главный военный вопрос, а именно — развяжет ли СССР превентивную войну, и, если да, то когда?

Политическая обстановка в европейских странах нестабильна. Правительства, безусловно, отдают себе отчет в том, какую опасность представляет большевизм, но им не достает сил, чтобы принимать необходимые меры и безжалостно расправляться с этой опасностью. Они опасаются, что этим спровоцируют СССР. Русские знают об этой ситуации. Они знают, что их подпольные операции в Европе приносят плоды. Они также видят, что перевооружение Европы продвигается медленно, и в ближайшей перспективе серьезных сдвигов в военной обстановке можно не опасаться. Время тоже работает на них.

Историк Владимир Печатнов: Вольный стиль изложения, обычно не свойственный весьма строгим официальным документам военных и разведки, очень настораживает. Не совсем понятен и гриф «Секретно», поскольку обычно документы такого рода имели гриф «Совсекретно» (Top Secret).

До тех пор, пока русские придерживаются этой оценки, они не будут пытаться начать превентивную войну. Если говорить коротко, опасность нападения снова выйдет на первый план только тогда, когда русские начнут опасаться, что их подпольные операции больше не приносят результатов, а военные возможности Запада слишком усиливаются.

Против скорого начала русскими превентивной войны и время: советская система ПВО еще не достроена; они только начинают наращивать подводный флот; они отстают в развитии атомного оружия. Таким образом, в распоряжении Запада есть некоторый отрезок времени, чтобы успеть принять ответные меры. Понять это и воспользоваться этим временным зазором — святая обязанность всех свободолюбивых народов. Пример Кореи заставляет серьезно задуматься: здесь имевшееся в нашем распоряжении время не было использовано с пользой. Да будет Европа избавлена от такой же участи!

Si vis pacem para bellum — в вольном, очень вольном переводе, это означает: «Готовься к войне во время мира».

Историк Владимир Печатнов: Подводя итог, можно предположить, что документ имеет скорее личное, чем ведомственное происхождение, и составлен либо случайным, либо неквалифицированным аналитиком.

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