В США назвали главного спонсора террористов

Глава Пентагона Джеймс Мэттис
 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Фото: EPA/LETA

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.

Еще по этой теме

«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», - сказал Мэттис.

Вместе с тем министр добавил, что «не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана».

Реклама

Напомним, в пятницу США расширили санкции по Ирану. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу «стражей исламской революции». В Иране пригрозили принять ответные меры.

Еще по этой теме
Трамп выбрал советника по борьбе с терроризмом

Трамп выбрал советника по борьбе с терроризмом

Премьер Турции: США должны прекратить поддерживать террористов

Премьер Турции: США должны прекратить поддерживать террористов

СМИ: США могут объявить «Братьев-мусульман» террористами

СМИ: США могут объявить «Братьев-мусульман» террористами


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR

reklama.vesti.lv

В Facebook появилась функция поиска коллег и новых друзей Hi-Tech

В Facebook появилась функция поиска коллег и новых друзей

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети» Showbiz

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте Showbiz

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9 Hi-Tech

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном Wo&Men

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам сталкиваться с халатностью и равнодушием медработников? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 