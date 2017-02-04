Суд в США приостановил действие миграционного указа Трампа

Федеральный суд в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон) принял постановление, налагающее временный запрет в масштабах всей страны на исполнение указа президента Дональда Трампа, ужесточающего иммиграционный режим и запрещающего въезд в США в течение ближайших 90 дней для граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Как следует из вердикта, ограничения должны быть сняты незамедлительно, передает агентство Reuters.

Вердикт стал ответом судьи на поданный иск генеральной прокуратуры штата Вашингтон, к которой позднее присоединился штат Миннесота. В исках поднимался вопрос о признании президентского постановления противоречащим конституции Соединенных Штатов.

Как говорилось в документе, размещенном на сайте генпрокуратуры штата Вашингтон, указ нарушает ряд положений основного закона США, гарантирующих равенство перед законом и обеспечивающих одинаковое отношение правительства ко всем религиям.

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«Это прекрасный день для верховенства права в этой стране», - отметил заместитель генпрокурора штата Вашингтон Ной Пёрселл.

Постановление будет действовать до завершения рассмотрения судом Сиэтла исков штатов Вашингтон и Миннесота.

Запрет на въезд граждан семи стран

27 января американский президент подписал указ о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Госдепартамент США позднее разъяснил, что указ Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством (за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский).

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