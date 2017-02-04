В Колумбии 17-летний подросток совершил 30 убийств

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/ Maarten Van Damme

Юный житель Колумбии задержан по обвинению в более чем 30 убийствах.

Подозреваемому по прозвищу Фрихолито 17 лет, отмечает The Associated Press.

Как заявил командующий полицией Кали Уго Касас, предполагаемый преступник начал совершать убийства с 12 лет после того, как приехал в город из департамента Каука, где он жил с родителями.

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На счету «Фриолито», по версии следствия, свыше 30 преступлений, включая двойное убийство в местном торговом центре. Как полагает полиция, сначала молодой человек состоял в одной из местных преступных группировок, а затем возглавил собственную банду, которая занималась убийствами и незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время задержанный находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних, после того, как ему исполнится 18 лет, его переведут в колонию для взрослых.


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