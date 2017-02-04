Греция привела войска в боевую готовность

Вооруженные силы Греции
 

Вооруженные силы Греции. Фото: AFP/LETA

Вооруженные силы Греции приведены в боевую готовность, сообщает The Times со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве страны.

«Вооруженные силы были приведены в состоянии боевой готовности, чтобы оценить степень их готовности к отражению турецких провокаций», – сообщает издание.

По информации издания, подобные меры в Афинах приняли после произошедших в среду, 1 февраля, ряда случаев вторжения турецких самолетов в воздушное пространство принадлежащих Греции островов, расположенных в центральной и южной части Эгейского моря.

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Отметим, 1 февраля министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что самолеты ВВС Турции 138 раз нарушили воздушное пространство Греции. Мы хотим мира, мы не ищем драки или неприятностей в Эгейском море, но любой самолет-нарушитель будет перехвачен", – сказал Камменос.

Напомним, власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом.

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