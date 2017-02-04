Во Франции бушует страшный ураган: без света 250 тысяч человек

Из-за бушующего второй день подряд урагана Leiv на юго-западе Франции более 250 тыс. домов оказались лишены электричества, сообщает французское издание Le Monde.

Стихия наиболее затронула департаменты Шаранта, Приморская Шаранта и Жиронда, объявлен красный — наивысший — уровень тревоги, чего во Франции не случалось с 2010 года. Еще в 16 департаментах уровень опасности повышен до оранжевого.

В регионе Аквитания из-за угрозы аварий введены ограничения на движение автотранспорта. Экстренные службы выполняют работы по расчистке дорог от упавших деревьев и линий электропередач. Как сообщает агентство AFP, из-за стихии несколько человек получили легкие травмы.

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В пятницу основной удар стихии пришелся в пятницу по расположенному на западе страны департаменту Финистер. В субботу же сильный ветер, скорость которого достигает 130-150 км/час, дует через центральную и юго-западную часть страны. Он сопровождаются мощными ливнями.

Население о непогоде было предупреждено заранее. Власти целого ряда городов центральной части запретили любые мероприятия на улицах и площадях, перекрыты некоторые дороги. Населению рекомендовано не покидать домов.

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