Трамп назвал смехотворным решение «так называемого судьи», отменившего его указ

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворным решение «так называемого судьи» о запрете выполнения указа, ограничившего въезд граждан из семи мусульманских стран в США. Президент пообещал отменить постановление, не уточняя, как сделает это.

Резкий комментарий Трамп опубликовал в своем Twitter: «Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну (возможности) применять свое право - смехотворно и будет отменено!»

Также президент добавил:

«Когда страна более не может сказать, кто может, а кто не может въезжать и выезжать из нее, особенно по причинам, связанным с защитой и безопасностью - это большая проблема!».

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Трамп указал, что «определенные ближневосточные страны» поддержали его указ, поскольку понимают обстановку в сфере безопасности, передает «Интерфакс».

Решение о приостановке действия указа вынес федеральный судья Джеймс Робарт из Ситэтла. Оно действует на всей территории страны. В субботу авиакомпании по всему миру стали допускать к посадке граждан стран из черного списка Трампа с действующими американскими визами. При этом, как отмечает Reuters, неясно, сколько продлится это окно, так как Белый дом намерен в срочном порядке опротестовать решение.

Указ президента США «О защите страны от въезда иностранных террористов» был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии - на неопределенный срок, из других стран - на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность». Это семь стран с преимущественно мусульманским населением: Сирия, Иран, Ирак, Ливии, Сомали, Судан и Йемен.

Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру, его исполнение наталкивается на судебные запреты.

Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа «незаконным».

Госдеп официально разрешил въезд в США арабов с действующими визами

Госдепартамент США официально разрешил въезд на территорию страны лиц, чьи визы остаются действительными, попадавших под действие ограничительного указа Дональда Трампа. Такое решение, как передает АР, было принято внешнеполитическим ведомством после того, как суд в Сиэтле в пятницу ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима.

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