Светская львица Ану Саагим: эстонским малышам следовало бы изучать русский язык уже в садике

Ану Саагим с сыном Робином-Александером
 

Ану Саагим с сыном Робином-Александером. Фото: Erakogu

Известная эстонская журналистка и главный редактор портала Elu24 в репортаже TV3 высказалась о своем отношении к изучению русского языка в Эстонии.

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В сюжете также рассказывается о двух девочках из Эстонии, выучивших русский язык и активно использующих его в повседневной жизни.

Как признаются сами девочки, владение языком сильно помогает им преуспевать, а также открывает новые возможности,

например, позволяет общаться с тренерами из-за границы и заводить новых друзей.

Кристиин и Катриин выучили русский язык и активно используют его в повседневной жизниКристиин и Катриин выучили русский язык и активно используют его в повседневной жизни. Фото: Скриншот видео

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«Я подумала, что детям будет легче, если они начнут изучать русский язык с детства», - объясняет мать школьниц Кятлин репортерам TV3.

Того же мнения придерживается и главная эстонская светская львица Ану Саагим. Как известно, сын Ану – Роберт – посещал русский детский сад. «Конечно были и слезы, и драма, но он получил отличную языковую базу, а также закалил свой характер», - говорит Ану. Сейчас ее семнадцатилетний сын Роберт, который учится в эстонской школе, благодарен матери за этот опыт.

По мнению журналистки, дети с ранних лет могли бы изучать несколько языков,

и относится это к детям как из эстоноязычных, так и русскоязычных семей.

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