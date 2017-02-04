Светская львица Ану Саагим: эстонским малышам следовало бы изучать русский язык уже в садике

Известная эстонская журналистка и главный редактор портала Elu24 в репортаже TV3 высказалась о своем отношении к изучению русского языка в Эстонии.

Еще по этой теме Педагог: в прошлом году студенты выбирали русский язык чаще латышского 30 января 2017 г.

В сюжете также рассказывается о двух девочках из Эстонии, выучивших русский язык и активно использующих его в повседневной жизни.

Как признаются сами девочки, владение языком сильно помогает им преуспевать, а также открывает новые возможности,

например, позволяет общаться с тренерами из-за границы и заводить новых друзей.

Кристиин и Катриин выучили русский язык и активно используют его в повседневной жизни. Фото: Скриншот видео

Реклама

«Я подумала, что детям будет легче, если они начнут изучать русский язык с детства», - объясняет мать школьниц Кятлин репортерам TV3.

Того же мнения придерживается и главная эстонская светская львица Ану Саагим. Как известно, сын Ану – Роберт – посещал русский детский сад. «Конечно были и слезы, и драма, но он получил отличную языковую базу, а также закалил свой характер», - говорит Ану. Сейчас ее семнадцатилетний сын Роберт, который учится в эстонской школе, благодарен матери за этот опыт.

По мнению журналистки, дети с ранних лет могли бы изучать несколько языков,

и относится это к детям как из эстоноязычных, так и русскоязычных семей.

Еще по этой теме