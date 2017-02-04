Обложка Spiegel с Трампом и головой статуи Свободы вызвала скандал

Влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал волну критики из-за обложки, на которой изображен президент США Дональд Трамп, обезглавливающий статую Свободы. Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента назвал обложку безвкусной.

Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует «обезглавливание демократии». Отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В прошлом месяце он заявил, что ее политика, позволяющая прибывать в страну огромному количеству мигрантов, была «катастрофической ошибкой». Его советник по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

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Родригес, который прибыл в США как политический беженец с Кубы в 1980 году, заявил изданию Washington Post, что

хотел сравнить Дональда Трампа и группировку «Исламское государство», добавив, что «обе стороны - экстремисты».

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается совершить государственный переворот сверху и установить «нелиберальную демократию».

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в «ложном и безответственном» освещении, призванном очернить президента Трампа и новую администрацию.

Александр Граф Ламбсдорф, член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента, заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе. «Обложка использует жертв террора очень скверным образом», - заявил он изданию Bild.

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