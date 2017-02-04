Почему немцы хотят видеть на посту канцлера ФРГ Мартина Шульца

Если бы канцлер ФРГ избирался путем прямого голосования, то, по итогам последних опросов, Мартин Шульц получил бы 50, а Ангела Меркель - лишь 34 процента голосов. Чем это можно объяснить?

Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) даже можно пожалеть. Во время его руководства Социал-демократической партией Германии (СДПГ) ее рейтинг годами не превышал 20 процентов. А сейчас? Сразу после того, как партию возглавил бывший глава Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz), ставший кандидатом в федеральные канцлеры от СПДГ, рейтинг социал-демократов взлетел на целых 8 процентных пунктов, свидетельствуют результаты последнего опроса DeutschlandTrend телекомпании ARD.

Хотя со своим нынешним рейтингом в 28 процентов СДПГ по-прежнему уступает правящему в Германии блоку ХДС/ХСС, за который в данный момент готовы проголосовать 34 процента избирателей, столь стремительный взлет за такое короткое время практически не имеет прецедентов в истории ФРГ.

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Половина респондентов - за Шульца

По данным DeutschlandTrend, если бы канцлер избирался путем прямого голосования, то Шульца поддержал бы каждый второй, а Меркель - лишь каждый третий респондент. А ведь популярность Меркель среди населения традиционно считалась ее главным коньком. Когда в 2012 году социал-демократы выдвинули кандидатом на пост канцлера Пера Штайнбрюка (Peer Steinbrück), Меркель убедительно обошла его по этому показателю. Зигмар Габриэль также не мог сравниться с ней по популярности.

К тому же наметилась еще одна тенденция: как и раньше, большинство опрошенных по-прежнему хотели бы видеть в парламенте «большую коалицию» в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ, однако на этот раз - во главе с канцлером в лице Мартина Шульца.

Первый канцлер ФРГ без высшего образования?

Почему же выходец из простой семьи и бывший председатель Европарламента пользуется столь крупным успехом у рядовых граждан? Как пишет газета Aachener Zeitung, немцы симпатизируют ему благодаря его искренности. Шульц открыто рассказывает о своем прошлом:

у него нет высшего образования и опыта работы в госуправлении; к тому же он бывший алкоголик.

Однако попытки его политических противников использовать эти факты из его биографии, чтобы представить его в негативном свете, вряд ли возымеют успех, отмечает издание.

В свою очередь сайт Huffington Post пишет, что

немецкая общественность «устала» от Меркель,

даже члены ее собственной партии. Это плохой знак для блока ХДС/ХСС, который в своей предвыборной кампании делает ставку исключительно на нынешнего канцлера как главу Христианско-демократического союза (ХДС). Издание предполагает, что Шульц мог бы стать реальной альтернативой Меркель.

Популярность Шульца можно объяснить еще и тем, что он не похож на Меркель, полагает профессор Свободного берлинского университета Оскар Нидермайер (Oscar Niedermayer): «Как новый человек он получает огромное количество похвал авансом», - отмечает эксперт.

12 лет на посту канцлера

Похоже, что политические предпочтения немцев меняются. Учитывая, что Ангела Меркель находится на своем посту без малого 12 лет, это отнюдь не удивительно. Между обоими кандидатами есть существенное отличие: в то время как Меркель, по ее собственному выражению, решила вновь бороться за пост канцлера ФРГ лишь после долгих раздумий, Шульц вступает в предвыборную борьбу с новыми силами.

В то же время Оскар Нидермайер скептически оценивает вероятность того, что СДПГ удастся сохранить за собой эти конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. Он не верит, что на момент выборов в бундестаг рейтинг у СДПГ будет выше, чем у ХДС/ХСС. «Для того чтобы закрепить успехи первых опросов, необходимо занять четкую позицию по внутриполитическим вопросам», - поясняет эксперт в интервью газете Rheinische Post. Однако в этом случае Шульц натолкнется на сопротивление в рядах самой СДПГ, констатирует Нидермайер.

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