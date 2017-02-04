Жириновский: Белоруссия могла бы стать частью России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о политике президента Белоруссии Александра Лукашенко, вспомнил русскую поговорку о «ласковом теленке, который из двух маток сосет». Соответствующее заявление он сделал в субботу, 4 февраля, выступая на съезде партии, сообщает «Интерфакс».

«Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно? Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? (...) И вот сидит:

дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — возмутился Жириновский, добавив, что Белоруссия могла бы стать частью России.

В то же время лидер ЛДПР подчеркнул, что Москва всегда будет сохранять хорошее отношение к жителям Украины, Белоруссии, Казахстана и Средней Азии.

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3 февраля Лукашенко провел семичасовую встречу с журналистами, в ходе которой, в частности, сделал ряд резких заявлений в адрес России. Так, глава государства обвинил Москву в нарушении межгосударственного договора в связи с решением о введении пограничной зоны на границе с Белоруссией. Кроме того, президент заявил, что Минск имеет право на снижение цены российского газа, а также отметил, что Белоруссия сможет обойтись без российской нефти.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что русские и белорусы выросли в одной колыбели. «Россия — это святое», — добавил он. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — также заверил белорусский лидер.

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