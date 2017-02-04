Президент Молдовы предложил Приднестровью особый статус в составе страны

Себастьян Курц и Игорь Додон
 

Себастьян Курц и Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса для непризнанного Приднестровья. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook после переговоров с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, – передает УНИАН.

«Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом последнего внутри страны», – отметил он.

Додон также выразил надежду на то, что Курц окажет влияние на развитие процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

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Ранее Додон заявлял, что на территории Республики Молдова не должно быть и в конечном итоге не останется никаких иностранных войск.

Касательно же политического решения приднестровской проблемы, глава Молдовы подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ. «В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума.

Скажет да – хорошо, нет – нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы», – пообещал Додон.

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