Трамп не уверен, сможет ли поладить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно поладит, сообщает Fox News.

«Считаю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с «Исламским государством», в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово», – сказал Трамп.

Он отметил, что «понятия не имеет», удастся ли ему поладить с Путиным.

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«Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею», – сказал президент США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в настоящее время он доверяет Путину, однако это может продлиться недолго.

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