Лавров понадеялся на улучшение отношений с США

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: AP/Scanpix

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение глава российского дипломатического ведомства высказал в интервью австрийскому журналу Profil, опубликованном в воскресенье, 5 февраля.

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Лавров отметил, что ухудшение отношений между странами, наблюдавшееся в последние годы, произошло по вине предыдущей американской администрации. «Со своей стороны мы всегда были готовы к развитию прозрачного партнерства, основанного на принципах равенства и взаимного уважения», — подчеркнул он.

Министр заметил, что делать выводы о том, как сложится работа с командой нового американского лидера, пока преждевременно. Однако, по его мнению, Россия и США могли бы внести серьезный вклад в решение таких общих задач, как борьба с терроризмом.

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Глава МИД также добавил, что

у Москвы и Вашингтона есть большой нереализованный потенциал сотрудничества, в том числе в области торговли и инвестиций.

28 января состоялся телефонный разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане. В Белом доме разговор также назвали позитивным и добавили, что он является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».

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