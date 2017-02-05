Суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа

 

Фото: RINGO CHIU/ REUTERS

Апелляционный суд США отклонил жалобу министерства юстиции страны на постановление федерального судьи из Сиэтла, приостановившего действие указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Reuters.

Записка с ответом истца на возражения ответчика по иску может быть подана до понедельника, 6 февраля.

Минюст подал апелляцию накануне. После этого глава государства выразил уверенность в том, что его администрация победит в споре.

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Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан), в которых ислам является господствующей религией, был подписан Трампом 27 января. Кроме того, на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Американский лидер пояснил, что эти меры направлены не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.

Тем не менее решение Трампа вызвало массовые протесты, а 3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие президентского указа.

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