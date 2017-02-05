СМИ узнали, о чем Трамп говорил с Порошенко по телефону

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: Mykola Lazarenko/TASS/Scanpix

Как написал в своем Facebook пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, глава Белого дома США Дональд Трамп в ночь на 5 февраля провел телефонный разговор с Петром Порошенко.

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Беседа лидеров двух стран продолжалась более часа. Трамп и Порошенко обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в Донбассе.

«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки», — отметил Цеголко.

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Он указал, что политики сошлись во мнении о необходимости установления в регионе режима прекращения огня.

Также Трамп и Порошенко поговорили о предстоящем визите украинского президента в Вашингтон. Ожидается, что его подготовкой займется глава МИД Украины Павел Климкин.

Lenta.ru напоминает, что 18 января 2017 года Петр Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.

Это уже второй телефонный разговор политиков. До этого они беседовали в ноябре 2016 года. Во время диалога Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах в США и указал на важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

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