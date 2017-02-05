Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях

Бывшая премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сама Тимошенко сообщила журналистам.

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По ее словам встреча с лидером США состоялась во время молитвенного завтрака 2 февраля в Вашингтоне.

В Белом доме подтвердили факт встречи, однако там опровергли публикацию издания Politico, которое сообщило, что во время встречи Трамп якобы заверил Тимошенко в том, что не собирается снимать санкции с России.

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«Президент и бывший премьер-министр имели короткую неформальную встречу во время фотосессии перед приёмом на Национальном молитвенном завтраке. Тем не менее не давалось никаких официальных гарантий, так как бывший премьер-министр не является полномочным переговорщиком», — говорится в заявлении Белого дома.

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Также в Белом доме отметили, что сохраняют обеспокоенность ситуацией на востоке Украины.

Между тем, обстоятельства встречи Тимошенко с Трампом, как выясняется, были крайне пикантны, передает BBC.

«Она ждала его во время молитвенного завтрака, возле туалета, затем их провели в небольшой офис»,

— сообщил президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум.

Данный факт не остался незамеченным в соцсетях, где лидера «Батькивщины» представили в образе ставшего уже знаменитым интернет-мема Ждун.

Доброго ранку! Якщо ви тільки прокинулись і не розумієте до чого ця картинка у FB, то тут варіант ВВС https://t.co/KvZahMfysg pic.twitter.com/0zbmFDaTzd— INSIDER (@theinsider_ua) 5 февраля 2017 г.

Кроме того, блогеры отмечают, что Тимошенко проявила удивительную прыть и умудрилась лично встретиться с новым президентом США еще до того, как он поговорил с президентом Украины Петром Порошенко по телефону.

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