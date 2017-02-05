Страны Балтии в советские годы: вещи, о которых многие из нас уже не помнят

В то время, когда люди старшего поколения ищут свои трудовые книжки, молодым людям стоит напомнить о вещах и явлениях, которые в советское время были неотъемлемой частью повседневной жизни и о которых в странах Балтии после восстановления независимости остались (к счастью!) только воспоминания, пишет газета Postimees.

Очередь на квартиру. В государственные квартиры селили, прежде всего, рабочих. Так называемые «белые воротнички» вынуждены были годами ждать своей очереди или платить за кооперативную квартиру (на которую тоже была очередь).

Мадеин. Это выражение было распространено среди русскоязычных жителей. И означало made in, т.е. страну происхождения товара, которая обычно было за пределами СССР.

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Импортный товар. Товар, который можно было обычно достать только через знакомых или из-под прилавка. Он был значительно более качественным и привлекательным, чем аналогичный, произведенный на родине.

Дефицит. Результат плановой экономики СССР. В магазинах все время не хватало то одной, то другой вещи. Всего сразу не было никогда. В самые сложные времена на прилавках можно было найти только трехлитровые банки с березовым соком или повидлом.

Валютный магазин. В нем продавали то, что было не купить в обычном магазине. Те жители, у кого валюты не было (ее хранение наказывалось в уголовном порядке), например, о бананах могли только мечтать. Жители СССР могли заполучить что-нибудь из валютного магазина только, когда к ним из-за рубежа приезжал родственник.

Валютный магазин. Фото: Boris Mäemets, Eesti Filmiarhiiv

Талоны. С 1989 по 1991 годы прилавки магазинов были пустые, а для того, чтобы вещи, которые в них были, можно было разделить между всеми поровну, людям выдавали талоны. Талоны были на водку, мыло, стиральный порошок, макароны, муку и на всевозможные другие товары. Люди часто менялись друг с другом талонами.

Положить на книжку. Так называли взнос в сберкассу. Сумма записывалась в книжку с серыми корочками.

Сберкасса. Фото: Gunnar Loss, Eesti Filmiarhiiv

Испорченная трудовая книжка. Поскольку в то время не было обычая отправлять CV, то при приеме на работу показывали трудовую книжку, в которой были обозначены не только предыдущие места работы, но и наказания, например, за пьянство или за проступки.

Алкогольное такси. В СССР с пьянством усердно боролись. Количество алкогольных магазинов было небольшим. Они поздно открывались и рано закрывались. Ситуацией воспользовались таксисты, которые запасались спиртными напитками и продавали их в два раза дороже. Например, если в магазине бутылка водки стоила 4-5 рублей, то таксисты продавали их по 8-10 рублей.

Финский блок. Жители Таллинна и северной части Эстонии могли установить специальное приспособление, которое позволяло смотреть передачи финского телевидения. Благодаря этому многие знали финский язык.

Таксофон. Настольные телефоны были у немногих людей. Позвонить можно было и из таксофона. Стоимость звонка составляла две копейки, а абонент должен был находиться в пределах города. Чтобы позвонить в другой город, необходимо было заказать междугородний звонок. Позвонить в другую республику Советского Союза можно было, предварительно заказав звонок и явившись в отделение связи.

«Чайка» (ГАЗ М13 и М14). Советский «лимузин», на котором ездили только самые важные люди. Такое же название было и скорого поезда Таллинн-Минск.

Моторный велосипед. Велосипед с мотором, с которым рядом нужно было бежать, чтобы его разогнать. Был очень популярен в сельской местности. О шлемах и других методах защиты речь не шла и трезвость водителей тоже никто не проверял.

Автомат с газированной водой. Широко распространен в городах. За копейку можно было налить простую газированную воду, за три – добавить в нее сироп. Все пили из одного стакана.

Швейцар. Одна из самых важных и престижных должностей в Советском Союзе. Швейцар решал, войдет ли человек в ресторан, бар, варьете или нет. Попасть в заведение помогала день «на чай», т.е. взятка. В зависимости от места нужно было давать «трешку» или «пятерку». Иногда можно было пройти просто по знакомству.

Будка ГАИ. На въезде в большие города зачастую располагалось здание автоинспекции. Гаишники следили за движением, а также отмечали автомобили с иностранными номерами.

ГАИ. Фото: Eesti Filmiarhiiv

101-й километр. Именно туда отправлялись из столиц женщины легкого поведения, хулиганы, алкоголики и те, чьи политические взгляды не устраивали советскую власть.

Главлит. Все газеты, журналы и книги перед печатью тщательно изучались, чтобы в них не было государственной тайны, антисоветских взглядов или, например, сине-черно-белых цветов.

Диссидент. Диссидент - инакомыслящий человек, чьи взгляды значительно отличаются от официальной доктрины. Чтобы перевоспитать диссидентов их отправляли в лагеря.

Стукач. От кого еще КГБ узнавала о том, кто диссидент, а кто нет?

Социалистическое соревнование. Способ мотивации рабочих, с помощью которого пытались влиять на их производительность и сравнивали их между собой.

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