Невзоров назвал ситуацию в Донбассе «позором русской армии»

Известный российский публицист Александр Невзоров оценил действия российской армии и прокомментировал ситуацию на Донбассе в интервью «Радио Свобода».

По его словам, происходящее сейчас в Донбассе — это «позор русской армии», который он наблюдает не без удовольствия на фоне событий, произошедших когда-то в Приднестровье и чьим героем и орденоносцем является публицист. При этом ту ситуацию Невзоров теперь называет «бредовой идеей».

«В результате мы получили маленькое, убогое, депрессивноегосударство с пластмассовыми деньгами, с дегенеративным законодательством, отрезанное от развития, от элементарных возможностей, которые должны быть у любого человека, болтающееся, как нечто в проруби, без надежд стать льдом или водой», — сказал журналист.

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Невзоров считает, что имперско-русская военная машина сломалась даже о «декоративную и картонную» армию Украины,

а действия украинцев, по его словам, выражались в кидании галушек и плевках борщом. При этом он обрисовал перспективы Донбасса как не самые радужные, ведь в лучшем случае, на его взгляд, из этого региона получится второе Приднестровье.

«С кораблем «Адмирал Кузнецов», по крайней мере, понятно: он, насколько я знаю, блестяще выполнил свою миссию. У него была задача давить рыбу – несколько косяков санкционной рыбы, которая могла оказаться не там, где надо, и он это совершил. Но ведь это все – один сплошной позор. Поэтому я не думаю, что у России есть хотя бы минимальная возможность вести какую-то войну», — подытожил Невзоров.

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