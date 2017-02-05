Из-за схода лавин в Афганистане погибло более ста человек

 

Фото: MOHAMMAD ISMAIL / REUTERS

 

За последние три дня из-за схода лавин в Афганистане погибли около 100 человек, сообщает AFP.

Причиной схода лавин стали сильные снегопады. Под снегом оказались два населенных пункта в провинции Нуристан. Спасатели достали из-под завалов 50 жителей одного из сел.

Сейчас спасатели пытаются добраться до второго села.

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Ранее также сообщалось о 54 жертвах в провинциях Бадахшан и Парван.

Сильные снегопады в Афганистане

Фото: Сильные снегопады в Афганистане0

Кроме того, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар из-за снега были заблокированы сотни автомобилей.

Напомним, в январе в результате взрыва в Афганистане погибли семь человек, включая троих детей. Еще два человека получили ранения.

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