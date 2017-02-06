СМИ назвали самолет Терезы Мэй «летающей мишенью»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AFP/LETA

Самолет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй летел из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером. Это позволяло террористам легко отследить его и фактически превращало в «летающую мишень». Об этом узнали журналисты газеты Daily Mail.

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Специалисты полагают, что воздушное судно можно было отследить с помощью мобильного приложения. Террористы могли узнать высоту, направление и даже скорость полета. «Смешно и безответственно, что такая информация находится в открытом доступе», — прокомментировал это быший руководитель Национального управления по борьбе с терроризмом Крис Филипс (Chris Phillips).

По словам руководителя отдела Университета Бекингема по безопасности и разведке Энтони Глиса (Anthony Glees), опасность для главы правительства была «реальной и очевидной». Он называет ситуацию абсурдной, так как Мэй входит в число важнейших людей в мире.

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